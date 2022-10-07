اختصار زمن الرحلة وتسهيل الحركة.. السكك الحديدية ترفع كفاءة خط "عدلي منصور - السويس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير ورفع كفاءة خط سكك حديد عدلى منصور / السويس ( عين شمس/ السويس سابقا)، اختصاراً لزمن الرحلة وزيادة معدلات السلامة والأمان على الخط بطول 117 كم.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم، أن الخطة شملت رفع كفاءة وازدواج المسافة من محطة عدلى منصور حتى الروبيكى بطول 35 كم وعزل مسار السكة في تلك المسافة من خلال سور مرتفع، بما لا يتداخل مع التقاطعات المرورية، ورفع كفاءة الخط فى المسافة من الروبيكى حتى السويس بطول 82 كم، وإعادة تأهيل وتطوير كافة محطات الخط بما يساهم في تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

وأشارت إلى أنه بعد افتتاح مشروع القطار الكهربائي الخفيف، قامت بتسيير قطارات أما جديدة أو مجددة ( تحيا مصر) على خط عدلي منصور / السويس بدلا من القطارات القديمة التي كان يتم تسييرها على خط ( عين شمس / السويس )، لخدمة الركاب القادمين من مدن شرق القاهرة (المستقبل والشروق وبدر والعاصمة والعاشر) إلى محافظة السويس، والعكس بشكل مباشر اعتباراً من 26 سبتمبر الماضي، بحيث يقوم قطار (4603) ركاب (عدلي منصور / السويس)، بتركيب 4 عربات تحيا مصر من محطة عدلي منصور الساعة 5.00 على أن يعود بقطار (4604) ركاب (السويس / عدلي منصور) يقوم من محطة السويس الساعة 17.00 وقطار (4605) ركاب (عدلي منصور / السويس) بتركيب 4 عربات تحيا مصر يقوم من محطة عدلي منصور الساعة 15.15 على أن يعود بقطار (4602) ركاب (السويس / عدلي منصور) يقوم من السويس الساعة 06.30 .

والجدير بالذكر أن انطلاق هذا الخط من محطة عدلي منصور التي حصدت مؤخراً جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022، وذلك طبقاً (ENR) العالمية يساهم في تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب لكونها محطة مركزية تبادلية عملاقة تضم عدد كبير من وسائل النقل المختلفة ( محطة لمترو الخط الثالث - محطة للقطار الكهربائى الخفيف LRT - محطة للسكك الحديدية «عدلى منصور / السويس» ، - محطة للسوبرجيت - الأتوبيس الترددى الريع BRT )