عداد الكهرباء "أبو كارت".. ماذا يعني إضاءة لمبة التلاعب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
يتسائل العديد من المواطنين عن أسباب إضاءة لمبة باللون الاصفر بالعداد الكهربائي الديجيتال أو مسبوق الدفع.
في التقرير التالي نستعرض أسباب إضاءة لمبة التلاعب والخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها:
أولا- أسباب إضاءة لمبة التلاعب:
1- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.
2- وجود وصلات غير قانونية قد تكون بدون علم المشترك.
ثانيا- الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار:
1- الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.
2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.
3-بالنسبة العداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه".
ثالثا- الأسباب التي تؤدي إلى إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء:
- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.
- عمل وصلة "كوبري" على العداد لسرقة التيار.
- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.
- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.
- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.
كيفية تشغيل كارت الشحن للعدادات مسبقة الدفع:
- إدخال كارت الشحن إلى العداد والانتظار حتى انطفاء لمبة الإنذار وظهور رسالة كارت مقبول عبر شاشة العداد.
- شحن الكارت من الشركة قبل وصول الرصيد للحد الأدنى وإضاءة لمبة الإنذار.
- الاحتفاظ بالكارت لاستخدامه في عمليات الشحن القادمة.
- يفضل وضع كارت الشحن بالعداد قبل التوجه لمراكز الشحن.
تحذيرات خاصة بالعدادات مسبقة الدفع.
- زيادة الأحمال عن المقنن يؤدي إلى انقطاع التيار.
- التلاعب بالعداد يؤدي إلى انقطاع التيار ويعرض المواطن للغرامة.