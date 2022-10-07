عداد الكهرباء "أبو كارت".. ماذا يعني إضاءة لمبة التلاعب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يتسائل العديد من المواطنين عن أسباب إضاءة لمبة باللون الاصفر بالعداد الكهربائي الديجيتال أو مسبوق الدفع.

في التقرير التالي نستعرض أسباب إضاءة لمبة التلاعب والخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها:

أولا- أسباب إضاءة لمبة التلاعب:

1- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.

2- وجود وصلات غير قانونية قد تكون بدون علم المشترك.

ثانيا- الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار:

1- الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

3-بالنسبة العداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه".

ثالثا- الأسباب التي تؤدي إلى إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء:

- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

- عمل وصلة "كوبري" على العداد لسرقة التيار.

- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

كيفية تشغيل كارت الشحن للعدادات مسبقة الدفع:

- إدخال كارت الشحن إلى العداد والانتظار حتى انطفاء لمبة الإنذار وظهور رسالة كارت مقبول عبر شاشة العداد.

- شحن الكارت من الشركة قبل وصول الرصيد للحد الأدنى وإضاءة لمبة الإنذار.

- الاحتفاظ بالكارت لاستخدامه في عمليات الشحن القادمة.

- يفضل وضع كارت الشحن بالعداد قبل التوجه لمراكز الشحن.

تحذيرات خاصة بالعدادات مسبقة الدفع.

- زيادة الأحمال عن المقنن يؤدي إلى انقطاع التيار.

- التلاعب بالعداد يؤدي إلى انقطاع التيار ويعرض المواطن للغرامة.