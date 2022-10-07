الحد الأدنى للأجور.. "القومي للأجور" يكشف غرامة الشركات الرافضة للتطبيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، قيمة الغرامة المقررة على الشركات والمؤسسات الممتنعة أو التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور المقدر بـ2700 جنيه في القطاع الخاص.

ومن المقرر، أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 2700 جنيه للعاملين في القطاع الخاص مطلع شهر يناير المقبل 2023، وقال البدوي في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الشركات التي لم تطبق الأدنى للأجور نوعين:

- الأول: تقدمت بطلب وتم دراسة موقفها وثبت بالفعل أنها غير قادرة من خلال موازنتها المالية على تطبيق الحد الأدنى للأجور وتمت الموافقة لها بسبب الظروف الحالية.

- الثاني: الشركات التي لم تتقدم بطلب إعفاء وبالتالي يطبق عليها الغرامة وفقا للقرار الدوري لوزير القوى العاملة، والغرامة تبدأ من 100 لـ500 جنيه وتعدد بحسب عدد العمال، وفي حال تكرار المخالفة تُضاعف الغرامة.

وتابع: "مفيش حاجة هناك اسمها إعفاء نهائي من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكنه إعفاء مؤقت ويتعدل طبقا لظروف الشركة وفي لجنة تفتيش من القوى العاملة هتمر على الشركات دي كل فترة، وفي حالة تحسن ظروفهم، هتطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتبلغ المجلس القومي للأجور".

وأوضح البدوي، أن الشركات التي لم تتقدم بطلب لتطبيق الأدنى للأجور تبلغ حوالي 3000 شركة بنسبة 10% من الشركات، لافتًا إلى أن الآليات التي من خلالها يطبق الحد الأدنى للرواتب ليست قوية.

وناشد عضو المجلس القومي للأجور، العاملين بالقطاع الخاص، التقدم بشكوى ضد الشركة التي لا تُطبق الحد الأدنى للأجور حتى الآن، قائلا: "العامل محصلش على الأجر اللي يكفيه مش هيقدر ينتج".