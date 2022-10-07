الأرصاد: هذه المناطق معرضة لأمطار حتى الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن طقس غد الجمعة، حيث يكون مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليةن حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت في بيان لها، اليوم الخميس، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وذلك يوم الجمعة.

وتوقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.