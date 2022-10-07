شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدخل عصر وسائل النقل الصديقة للبيئة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ مصر مشروعات عملاقة لوسائل النقل الجماعى الكهربائى الأخضر صديق البيئة، وفى النقاط التالية يعرض الخليج 365 أهم التفاصيل عن هذه المشروعات.

1. بدء التشغيل التجريبى بالركاب لـ4 محطات جديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق

2. تنفيذ شبكة القطار الكهربائى السريع

3. استكمال المرحلة الثالثة والرابعة للقطار الكهربائى الخفيف

4. استكمال الجزء الثاني والثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو

5. تنفيذ الخط الرابع للمترو والخط السادس

6. تنفيذ مشروعى المونوريل والأتوبيس الترددى السريع

7. تنفيذ مترو أبو قير وإعادة تأهيل ترام الرمل

8. تساهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية