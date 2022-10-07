شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. مدارس جديدة بالغربية للقضاء على الكثافة الطلابية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشروعات عملاقة تتم على أرض الواقع داخل مركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، والذي تم اختياره كمرحلة أولى ضمن مراكز ومدن المحافظة بواقع 54 قرية و88 تابعا لها، ومن ضمن هذة القرى قرية سنباط والتي تشهد تطورا كبيرا في جميع المشروعات الخدمية، مثل المدارس التي تم تطويرها وإنشاء أجنحة جديدة قضت على الكثافة الطلابية ووفرت التنقل للطلاب بين القرية والمدينة التي تبعد حوالى 15 كيلومترا.

وفي هذا الصدد رصد ”الخليج 365” آراء الأهالي بعد الانتهاء من مشروعات التعليم داخل القرية، وقال فوزي محمد إن القرية أصبحت مثل المدينة في كافة الخدمات لا تفوقت عليها، خاصة في مجال التعليم والذي كنا نعاني منه بسبب الكثافة الطلابية داخل الفصول، موضحًا أنه تم الانتهاء من تطوير كافة المدارس وإنشاء مبانٍ جديدة بمدرسة سنباط الثانوية والتي تعد صرحا كبيرا أُنشأ على أعلى مستوى لينافس كبرى المدارس المصرية.

وأشار إلى أنه تم إنشاء جناح كبير جديد بالمدرسة، فضلا عن الملعب والمعامل التي أنشئت على أعلى مستوى لتصبح فخرا لجميع الطلاب داخل القرى، موضحًا أنه بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة شاهدنا خلايا نحل تعمل داخل القرية في كافة القطاعات.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أن المشروعات التى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، ستغير شكل الريف فى قرى مركز زفتى، وأن المبادرة تستهدف أيضا تأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير الحياة الكريمة لهم.

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القـرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 934 مشروع داخل (54) قرية و(88) تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.1 مليار جنيه.