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شكرا لقرائتكم خبر عن %78 من القراء يؤيدون تكثيف حملات التوعية بخطورة الشائعات على استقرار المجتمع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف حملات التوعية بخطورة الشائعات على زعزعة استقرار المجتمع؟، أيد غالبية القراء تكثيف حملات التوعية بخطورة الشائعات على زعزعة استقرار المجتمع.
نتيجة الاستطلاع
وأيد 78% من القراء تكثيف حملات التوعية بخطورة الشائعات على زعزعة استقرار المجتمع، بينما عارض 22% من القراء تكثيف حملات التوعية بخطورة الشائعات.