احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر وتأكيد السيسي على إرادة وصلابة المصريين تتصدران عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أش أ):

استحوذت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمصريين في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة، حيث أبرزت تأكيده أن هذا النصر سيظل برهانا على إرادة وصلابة المصريين.

كما تابعت الصحف توالي التهانئ للرئيس السيسي، بذكرى انتصارات أكتوبر، من الملوك والرؤساء العرب، حيث تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي، قيس سعيد، وبرقيات تهنئة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، والسلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

ورصدت الصحف - كذلك - مظاهر احتفالات المصريين، بذكرى نصر أكتوبر في الشوارع والميادين الرئيسية، حيث انطلقت الجموع في مسيرات، رافعين أعلام مصر على أنغام الأغاني الوطنية، بينما شاركت إدارة الموسيقات العسكرية أبناء الشعب من خلال تقديم عروض موسيقية فى الميادين الرئيسية.

وأفردت صحف القاهرة، صفحاتها لنشر تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الذي رصد الجهود الحكومية لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال السنوات الثماني الأخيرة، باعتبارها "قضية أمن قومي لا مجال للتهاون فيها"، مؤكدا وجود استثمارات ومقومات صناعية وزراعية ضخمة بسيناء ومدن القناة.

وفي التفاصيل، تناقلت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) و(المصري اليوم) و(الشروق) تأكيد الرئيس السيسي أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر، حيث استردت فيها القوات المسلحة شرف الوطن وكبرياءه، ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيه.

ونقلت الصحف تدوينة الرئيس السيسي أمس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد حيث قال الرئيس "في الذكرى التاسعة والأربعين للنصر العظيم، الذى نحتفل به اليوم، أتوجه بالتحية للشعب المصرى ولقواتنا المسلحة الباسلة، لشجاعتهم وبطولاتهم، ولشهدائنا الأبرار الذين جاهدوا بأرواحهم تحت راية هذا الوطن".

ونشرت الصحف أن الرئيس اختتم بالقول "أتوجه أيضا - في ذكرى هذا النصر المجيد - بتحية سلام إلى روح بطل الحرب والسلام، الرئيس الراحل أنور السادات، الذى خاض الحرب واثقا بالله، وبعزيمة بنى وطنه، ليحقق نصرًا عظيمًا، سيظل برهانًا على إرادة وصلابة المصريين، وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته".

في حين نقلت صحيفة (الأخبار) التدوينة التي كتبتها السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية - على صفحتها الرسمية بموع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - مؤكدة أن القوات المسلحة المصرية حققت معجزة عسكرية بكل المقاييس في حرب أكتوبر المجيدة.

ونشرت الصحيفة قول السيدة قرينة رئيس الجمهورية، الذي جاء فيه "نحتفل اليوم بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، الذي حققت فيه قواتنا المسلحة معجزة عسكرية بكل المـقـايـيـس، أثبتت فيها بسالة الجندي المصري وشجاعته في تحقيق النصر والتغلب على أي عقبات أو تحديات. سلامًا إلى أرواح شهدائنا الأبرار، الذين رووا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن؛ دفاعا عنه وعن استقلاله وصون كرامته".

كما تناقلت الصحف توالي التهانئ للرئيس السيسي، قادة وزعماء الدول العربية، حيث أبرزت صحيفة (الجمهورية) برقيتي التهنئة التي بعث بهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى يوم العبور.

وذكرت الصحيفة أن خادم الحرمين الشريفين أعرب عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، واستمرار التقدم والازدهار.

فيما أوردت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي تلقى أمس اتصالاً تليفونياً من الرئيس التونسى قيس سعيد، قدم خلاله التهنئة للرئيس بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن ملحمة العبور تمثل صفحة مشرقة من التضحية والنضال من أجل الدفاع عن الأرض وعن قيم الحرية والكرامة، وهى الذكرى التى ستظل راسخة فى عقول وقلوب شعوب الأمة العربية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي، عبر عن خالص امتنانه وتقديره لتلك اللفتة الكريمة من الرئيس قيس سعيد، متمنياً لتونس الشقيقة حكومةً وشعباً كل تقدم وسلام وازدهار.

ونقلت الصحيفة برقية التهنئة التي بعث بها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعث ببرقية مماثلة.

ولفتت الصحيفة إلى برقيات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق ببرقية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والتي أعربت جميها عن خالص التهئنة، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر، مستذكرة بكل فخر البطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية بكل استبسال وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضي المصرية.

وفي إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء الوطن بمختلف المناسبات الوطنية، وبالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر، أوردت صحيفة (الأخبار) أن إدارة الموسيقات العسكرية شاركت أبناء الشعب المصرى العظيم احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر من خلال تقديم عدد من العروض الموسيقية بالميادين الرئيسية، حيث قامت الفرق السيمفونية العسكرية بتقديم عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة والتي لاقت إعجاب المشاهدين للعروض.

ولفتت الصحيفة إلى أن عناصر الموسيقات العسكرية تتميز بالاحترافية في أسلوب عزف المقطوعات التي يتم تقديمها، فضلاً عن تنفيذهم للتشكيلات الحركية التي تجذب انتباه الحاضرين من مختلف الفئات العمرية.

ورصدت الصحف مظاهر احتفالات المصريين، بذكرى نصر أكتوبر فى الشوارع والميادين الرئيسية، حيث انطلقت الجموع فى مسيرات، رافعين أعلام مصر على أنغام الأغانى الوطنية، بينما شاركت إدارة الموسيقات العسكرية أبناء الشعب من خلال تقديم عروض موسيقية فى الميادين الرئيسية.

وذكرت صحيفة (المصري اليوم) - في تقرير نشرته في عددها اليوم - أن مراكز شباب القليوبية تزينت بمنصات الشهداء في إطـار مبادرة (منصة الشهداء) التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة، وأعلن وكيل الوزارة بالمحافظة الدكتور محمود الصبروط، أن المبادرة تتضمن تصميم جدارية بكل مركز شباب تسجل بها أسماء الشهداء بكل قرية، إلى جانب تنظيم احتفاليات لتكرمي أسر الشهداء بدعوة أهالى ورموز وأعيان القرية، وبحضور النشء والشباب من أعضاء ورواد مركز الشباب، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية وتعريفية ببطولات شهداء الوطن.

ولفتت الصحيفة إلى أن فريقا من أعـضاء هيئة التدريس بكلية الآثار في أسـوان وبعض طالب قسم الترميم فى أعمال التنظيف الميكانيكي ورفع كفاءة تمثايل رؤساء مصر ورموزها المشاركين في حرب أكتوبر المجيدة والمقامة في الحديقة العامة، وفي المنيا، قاد المحافظ اللواء أسامة القاضي

ماراثونا رياضيا، نظمته مديرية الشباب والرياضة من أمام ديوان عام المحافظة حتى النصب التذكاري على كورنيش النيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية نظمت أكبر ماراثون رياضي على الكورنيش، وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، إن المديرية شاركت في الماراثون بما يقرب من 11 ألف شخص ينتمون إلى الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة، احتفاًل بذكرى نصر أكتوبر العظيم.

وعلى صعيد نشاط الحكومة، تناقلت صحيفة (الأخبار) إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن ملامح المؤتمر الاقتصادي الذي كلف بعقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي سيعقد من 23 حتى 25 أكتوبر الجاري، بمشاركة 500 مشارك و21 جهة محلية ودولية.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء أكد - في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء - أن اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي سيعرض شكل الاقتصاد المصري، كما ستتناول الجلسة الثانية في اليوم الأول السياسات المطلوبة لمواجهة الأزمات المختلفة وهي جلسات يديرها الوزراء المختصون ويشارك فيها المتحدثون ويتبعها جلسة عن السياسات المالية وحجم الدين المصرى وعلاقته بالاقتصاد والجلسة الأخيرة تناقش التضخم وارتفاع الأسعار.

ولفتت الصحيفة إلى أن مدبولي شدد على أن الدولة تهدف إلى أن يتجاوز القطاع الخاص 60% من حجم الاستثمارات في الدولة؛ وهو ما تتحرك الدوله من أجل تحقيقه في الوقت الحالي، مضيفا أن توصيات المؤتمر اذا كانت تستدعي تشريعات أو قرارات سيتم العمل عليها والحكومة تستخدم كل أدواتها من أجل تحقيق هذه التوصيات، موضحا أن مصر مرت بالعديد من الأزمات وأن ما قمنا به من إصلاحات مكننا من عبور هذه الأزمات.

وعلى صعيد حكومي آخر، أوردت صحيفة (الشروق) تقرير أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس، الذي رصد الجهود الحكومية لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال السنوات الثماني الأخيرة، باعتبارها "قضية أمن قومي لا مجال للتهاون فيها"، مؤكدا وجود استثمارات ومقومات صناعية وزراعية ضخمة بسيناء ومدن القناة، تم وجار تنفيذ استثمارات لتنمية شبه جزيرة سيناء بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات العامة التي تم وجار ضخها لتنفيذ مشروعات قومية بسيناء ومدن القناة نحو 358.1 مليار جنيه، وذلك في الفترة من عام 2013 - 2014 حتى عام 2022 - 2023.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير ذكر أنه تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 215.5 مليون جنيه لخدمة أكثر من 8800 شركة، فيما تتمتع سيناء ومدن القناة بـ 339 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية، بالإضافة إلى 143 فرصة صناعية، لافتا إلى أنه تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب قرار أصدره الرئيس في أغسطس 2015، مشيرا إلى وصول إجمالي تكلفة البنية التحتية والاستثمارية بالمنطقة إلى نحو 18 مليار دولار، حيث تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ، ويعمل بها 250 منشأة صناعية وخدمية، وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة.