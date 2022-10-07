شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف بالإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظة الإسكندرية، وتضم "10 علماء "5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف"، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "هدى النبى (صلى الله عليه وسلم) فى بيان منزلة الشهادة والشهداء".

والعلماء المقرر مشاركتهم فى القافلة هم:

1. د/ محمد إبراهيم أحمد رجب بالديوان العام الشهيد سعيد سماحة- محور المحمودية

2. الشيخ/ محمود إبراهيم عبد الرحمن بمجمع البحوث الإسلامية أعضاء هيئة التدريس- سموحة

3. الشيخ/ وسام علي السيد متولي مدير المتابعة بمديرية أوقاف الإسكندرية حسن علام- سموحة

4. الشيخ/ أحمد محمد محمد علي بمجمع البحوث الإسلامية عصر الإسلام- سيدي جابر

5. الشيخ/ سمير سعد الشناوي إمام وخطيب أسامة بن زيد- سيدي جابر

6. الشيخ/ فاروق دياب دياب أبو سعدة بمجمع البحوث الإسلامية فاطمة الزهراء – الإسكان الصناعي

7. الشيخ/ محمد يوسف السيد إمام وخطيب الرحمن- خلف مديرية الأمن سموحة

8. الشيخ/ رامز عبد القادر عباس بمجمع البحوث الإسلامية القدوس- الحضرة الجديدة

9. الشيخ/ سلطان عبد الحميد سلطان إمام وخطيب الرحمن -كوبري الناموس

10. الشيخ/ محمد موسى دياب درة بمجمع البحوث الإسلامية البكاتوشى- حجر النواتية.

وفى سياق متصل يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، موضوع خطبة الجمعة اليوم 7 أكتوبر 2022م بعنوان: "هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) في بيان منزلة الشهادة والشهداء"، وذلك في إطار احتفالات الدولة المصرية بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.