شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تخصص 5.5 مليار جنيه لقطاع الأطباء كبدل لمخاطر المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة فى موازنة الدولة للعام المالى الحالي 2022/2023 نحو 5.5 مليار جنيه كبدل لمخاطر المهنة لقطاع الأطباء، وذلك ضمن المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة والتي بلغ إجماليها هذا العام نحو 128.1 مليار جنيه.

وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة وموازنتها للسنة المالية الحالية، خصصت الحكومة نحو 11.5 مليار جنيه من إجمالي المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة هذا العام، للقطاع الطبي، لحماية الأطباء ووقايتهم جاء منها المبلغ المخصص لمخاطر المهنة المذكور عاليًا.

كما اشتملت مخصصات القطاع الطبي اعتمادات مالية بقيمة 83.7 مليون جنيه كبدل طبيعة عمل للأطباء، هذا بجانب ما يزيد عن 316.3 مليون جنيه، للتأمين ضد المرض والتأمين ضد إصابات العمل "تأمين صحى شامل"، بواقع 220.6 مليون جنيه للتأمين ضد المرض، ونحو 95.7 مليون للتأمين ضد إصابات العمل.

وطبقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة ارتفعت قيمة المخصصات المالية الموجهة لقطاع الأطباء هذا العام، مقارنة بالعام المالى السابق، والتي بلغت خلاله 10.3 مليار جنيه، مرتفعة لنحو 11.5 مليار جنيه في العام المالى الحالي بزيادة 1.2 مليار جنيه.