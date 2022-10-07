شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محطات الخط الثالث للمترو بعد تشغيل المحطات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
- عدلي منصور.
- الهايكستب.
- عمر بن الخطاب.
- قباء.
- هشام بركات.
- النزهة.
- نادي الشمس.
- ألف مسكن.
- ميدان هيليوبليس.
- هارون.
- الأهرام.
- كلية البنات.
- استاد القاهرة.
- المعرض.
- العباسية.
- عبده باشا.
- الجيش.
- باب الشعرية.
- العتبة. محطة تبادلية مع الخط الثانى للمترو.
وتم افتتاح 4 محطات الشهر المقبل وهى:
- ناصر. محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.
- ماسبيرو.
- صفاء حجازى .
- الكيت كات.
وهناك بعض المحطات الأخرى التي ما زالت تحت الإنشاء، وهي:
- السودان.
- إمبابة.
- المنيرة.
- الطريق الدائري.
- محور روض الفرج.
وللخط الثالث تفريعة أخرى تبدأ من الكيت كات باتجاه جامعة القاهرة وتضم محطات:
- التوفيقية.
- وادي النيل.
- مسجد مصطفى محمود.
- شهاب.
- بولاق الدكرور.
- جامعة القاهرة.