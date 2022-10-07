شكرا لقرائتكم خبر عن حدث عالمى على أرض السلام.. 30 يوما تفصلنا عن قمة المناخ بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلي لانطلاق الحدث العالمى من أرض السلام مدينة شرم الشيخ، فلم يعد يفصلنا عن قمة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للمناخ "COP 27" سوى 30 يومًا فقط.

مؤتمر المناخ سينطلق فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 196 دولة من كل أنحاء العالم.

وستشهد فعاليات المؤتمر مفاوضات رسمية بالمنطقة الزرقاء، وفعاليات غير رسمية فى المنطقة الخضراء، كما تضم الفعاليات غير الرسمية الخاصة بالدولة المضيفة أياما موضوعية للحلول والتمويل، والزراعة والمياه، والطاقة، والشباب والمرأة، والطاقة وإزالة الكربون.