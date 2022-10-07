شكرا لقرائتكم خبر عن عميد سياسة واقتصاد القاهرة: إتاحة "سى دى" للطلاب بالمقررات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الكلية ملتزمة بقرارات مجلس الجامعة فيما يخص الكتاب الجامعى، موضحا أنه سيتم إتاحة الكتاب إلكترونيا للطلاب للحصول عليه ضمن مصروفات الدراسة بالكلية.

وأشار الدكتور محمود السعيد، فى تصريحات لـ" الخليج 365"، إلى أنه تم توفير "سى دى" لكل طالب على مستوى الفرق الدراسية المختلفة، مع رفع المقررات الدراسية أيضا على منصة الجامعة التعليمية، وذلك لضمان حصول الطالب على الكتاب والإطلاع على المواد الدراسية أونلاين.

وذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الكلية انتظمت فى الدراسة، وذلك بعد انتهاء فعاليات أسبوع الاستقبال للطلاب الجدد، لافتا إلى أن الكلية استعدت أيضا بخطة متكاملة للأنشطة الطلابية التي تهدف إلى رفع الوعى وتعزيز الانتماء والوطنية لدى الطلاب وسيتم البدء فى تطبيقها وفى مقدمتها تنظيم ندوة حول انتصارات أكتوبر 1973.