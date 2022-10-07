إحباط تهريب 7 سبائك ذهب حاول راكب تهريبها في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة لتهريب سبائك ذهبية أخفاها راكب مصري فور وصوله من الإمارات، محاولًا تضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبي، استوقف أشرف عبد الحميد رئيس القسم احد الركاب أثناء محاولته الخروج، وكلف حازم محمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3، احمد عادل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ولم يسفر التفتيش عن وجود شيء مخالف، وتلاحظ لمأمور الجمرك انتفاخ جيوب البنطلون الذي يرتديه الراكب، وبتفتيش الراكب ذاتيا عثر على 7 سبائك ذهبية.

وأمر تامر قاسم مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.