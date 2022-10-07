تصريح جديد من علاء مبارك بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر 1973

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجّه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، الشكر لكل من حضر لقراءة الفاتحة على روح والده، في الذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر 1973.

وكتب علاء مبارك: "شكرا لكل من حضر اليوم لقراءة الفاتحة على روح الوالد".

وكان الموت غيب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر يناهز 92 عامًا بعد صراع مع المرض، وقبل وفاته بنحو شهر، أجرى عملية جراحية، وأعلن نجله علاء حينها أن حالته مستقرة وبخير.

وأمضى محمد حسني مبارك قرابة 30 عاما في الحكم، وحفلت حياته بالكثير من الأحداث حتى أطاحت به ثورة 25 يناير 2011.