​حاربوا بكاميرا وقلم.. شهداء الصحافة المصرية في ساحات القتال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قدَّمت الصحافة المصرية، شهداء في ساحة القتال خلال رصدهم الأحداث المختلفة، وكان من بينهم الشهيد حسن عبدالقادر، المصور في جريدة الجمهورية.

واستشهد "عبدالقادر" يوم 30 أبريل 1970 على الجبهة أثناء تأديته لدوره كمصور صحفي عسكري، وولد في 17 فبراير 1933، وفق ما نشره الموقع الرسمي لنقابة الصحفيين.

وقُيِّد بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين خلال 13 نوفمبر 1966.

وكان من بينهم أيضًا الشهيد محمد بخيت أبو السعود، المحرر بجريدة المساء، الذي استشهد 14 مارس 1969 على الجبهة أثناء تأديته لدوره كمراسل.

وكان قد ولد يوم 17 يونيو 1932، وقُيِّد بجدول تحت التمرين بالنقابة 5 ديسمبر 1960 وبجدول المشتغلين 23 مايو 1966.