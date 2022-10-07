أجواء خريفية ممتعة.. الأرصاد: الفرصة مهيأة للأمطار في هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، مضيفة أن الجمعو سيشهد أجواء خريفية ممتعة.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى الجمعة درجة حرارة عظمى 29 درجة مئوية، السواحل الشمالية 27 درجة مئوية، شمال الصعيد 30 درجة مئوية، جنوب الصعيد 38 درجة مئوية، مع استمرار نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط لليوم الثانى على التوالى مما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من (2.5:2) متر.

كما أن الفرصة مهيأة غداً لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، أما الأن تظهر السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الغربية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة هناك.