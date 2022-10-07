للحد من الملوثات.. أكاديمية مصر للطيران للتدريب تمنع التدخين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

بدأت أكاديمية مصرللطيران للتدريب، تطبيق بعض الإجراءات للحفاظ على الصحة العامة والحد من معدل الملوثات التي تسعى الدولة المصرية جاهدة من خلال مؤسساتها الحد من تداعيات التغيرات المناخية والعوامل المؤثرة به.

وضعت الأكاديمية، منشورًا للعاملين تشير فيه إلى أنها ستكون منطقة خالية من التدخين تماما، وأن التدخين سيقتصر على المناطق المخصصة لذلك خارج المباني بمسافة لا تقل عن 6 أمتار خارج حدود مباني الأكاديمية.

وقالت الأكاديمية، إنه في حال الإخلال بهذا الالتزام سيتم توقيع غرامة على المدير المسئول لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى توقيع غرامة على المدخن نفسة لا تقل عن 50 جنيها ولاتزيد عن 100 جنيه.

وتعمل الأكاديمية خلال هذه الفترة على الحد من استخدام المعاملات الورقية، داخلها، حيث بدأت تلجأ إلى تحويل جميع أعمالها الإدارية داخل مقر الأكاديمية لتصبح بطريقة مميكنة، في إطار الحد من الملوثات وفقا لتوجه الدولة المصرية.