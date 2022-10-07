شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد سيدة الكرنك محتضنة صورة والدها: جتلك ومعايا أحفادك لكن مالقتكش وهزور قبرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد تليفزيون الخليج 365، لحظة احتضان الحاجة رضا المعروفة إعلاميا بـ"سيدة الكرنك"، لصورة والدها الحاج عبد الرحيم، وهى منهمرة فى البكاء لوفاة والدها قبل أن تراه عقب وصولها لمنزلها بمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

وتحدثت السيدة رضا مع صورة والدها التى احتضنتها فور وصولها لمنزلها بمدينة الفشن قائلة: "جتلك ومعايا أحفادك لكن ملقتكش وهزورك فى المقابر".

وتابعت الحاجة رضا: "كان نفسى أحكى معاك يا والدى على السنين اللى فاتت كلها وأعرفك أن بنتك كانت مثل الرجال، وعلمت أولادها على احترام الكبير وحب الناس".

وقالت الحاجة رضا، إنها كانت تتمنى أن تلتقى بوالدها إلا أن خبر وفاة والدها جعلها تدخل فى حالة من الحزن الشديد .

واستقبل أهالي مدينة الفشن الحاجة رضا عبد الرحيم بالزغاريد والطبل البلدى والرقص والشماريخ، فيما قام الأهالي بألقاء الحلوى على الحاضرين لحظة وصول سيدة الكرنك .

ورصد الخليج 365 قيام الحاجة رضا بالسجود على الأرض وتقبيل أرض الشارع الذى كانت تسكن فيه، كما شهدت لحظات وصولها إلى مدينة الفشن حالة من البكاء من قبل أقاربها وأهالى المنطقة .