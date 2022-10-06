شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة الافراج عن 1557 سجينا بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبرز فيديو لحظة الإفراج عن 1557 من المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة (2022) بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وقام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (1557) نزيل.

يأتى ذلك إستمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير كافة أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.