شكرا لقرائتكم خبر عن خطط مصر لتوطين صناعة قطارات السكة الحديد والمترو.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى مصر لتوطين عدد من الصناعات ومنها القطارات ومترو الأنفاق، خاصة أن مصر تنفذ عدد من مشروعات الجر الكهربائى، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة النقل وعدد من الشركات العالمية المصنعة للقطارات، نلقى الضوء عليها في النقاط التالية.



خطط مصر لتوطين صناعة قطارات السكة الحديد والمترو

1. تتعاون مصر مع شركة ميتسوبيشي اليابانية العالمية فى قطاع النقل "مترو الأنفاق" حيث يتم تحديث عدد من قطارات الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق بالتعاون، تشمل إعادة تأهيل 35 قطارا للخط الثاني و23 قطارا للخط الأول.

2. يتم التعاون مع ميتسوبيشى فيما يخص الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والورشة للجزء الغربي من المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو حيث تم توقيع عقد تنفيذ الأعمال مع اتحاد شركات "ميتسوبيشي - أوراسكوم"، ودخول العقد حيز التنفيذ، ويتم حاليا أعمال التصميمات.

3. تعمل مصر على توطين صناعة نظم الإشارات الخاصة بالسكك في مصر، خاصة ان مصر تتمتع بوجود عمال ومهندسين مهرة وبالتدريب المستمر على أحدث النظم التكنولوجية.

4. تم توقيع عقد تنفيذ الأعمال مع شركة ميتسوبيشى اليابانية لتصنيع وتوريد 23 قطارا لمشروع الخط الرابع للمترو.

5. تم توقيع عقد مع اتحاد شركات هيونداي روتم/ نيرك لتوطين صناعة قطارات المترو يشمل توطين 320 مترو أنفاق بواقع 40 قطار.

6. يتم التعاون مع شركة تالجو الإسبانية في توطين صناعة عربات قطارات النوم فى مصر بالتعاون مع شركة سيماف.

7. توقيع بروتوكول تعاون لدراسة إنشاء مصنع مصرى لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية بين السكة الحديد وشركة تالجو الاسبانية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نريك) لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ويشمل البروتوكول تصنيع 500 عربة ركاب سكك حديدية متنوعة ( 100 عربة درجة أولى -مكيفة -200 عربة درجة ثانية مكيفة – 200 عربة درجة ثالثة متطورة ) بتكنولوجيا تالجو العالمية كمرحلة أولى من إجمالي 1000 عربة سكة حديد مخطط تصنيعها محليا.