شكرا لقرائتكم خبر عن غدا فى الخليج 365.. الرئيس السيسى: حرب أكتوبر ستظل نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى: حرب أكتوبر ستظل نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر.. الرئيس: السادات حقق نصرا عظيما سيظل برهانا على إرادة المصريين.. وقواتنا المسلحة استردت كبرياء الوطن". اقرأ فى العدد أيضا.. فى ذكرى العبور.. أرض الفيروز فى قلب الجمهورية الجديدة.. سيناء تجنى عوائد الأمن والاستقرار ونجاح استراتيجية التنمية الشاملة.. تنفيذ استثمارات بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات.. إنشاء 7 مدارس يابانية لأول مرة فى سيناء ومدن القناة و4 مدارس تكنولوجيا تطبيقية.. وإشادات دولية بمجهودات مصر فى التطوير

«الخليج 365» فى جولة ميدانية داخل وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى بـ «أكتوبر الجديدة»

«الخليج 365» فى جولة ميدانية داخل وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى بـ «أكتوبر الجديدة» منظومة الشكاوى الحكومية تعاملت مع 142 ألف شكوى واستغاثة سبتمبر الماضى

