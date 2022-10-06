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عاهل البحرين يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

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القاهرة - سامية سيد - بعث عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. 

وأعرب الملك حمد بن عيسى - في البرقية التي أوردتها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) - عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار . 


وأشاد العاهل البحريني بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لهذه العلاقات، المزيد من النماء والتطور.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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