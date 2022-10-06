الإفراج عن 1557 من المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، الإفراج عن 1557 من المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد

قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج ، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (1557) نزيل.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار إلي رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة (2022) بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

يأتى ذلك إستمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير كافة أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.