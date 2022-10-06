انتشال جثة طالب جرفه التيار في منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
انتشلت قوات الإنقاذ النهري الجيزة، جثة غريق بمركز منشأة القناطر.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالة غرق بقرية الجلاتمة.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع مأمور مركز منشأة القناطر وفرقة شمال أكتوبر.
أعمال المسح والتمشيط لمكان الحادث أسفرت عن انتشال جثة الغريق "طالب" وإيداعها ثلاجة الموتى. وبينت التحريات أن التيار جرفه في أثناء السباحة وفارق الحياة بإسفكسيا الغرق.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.