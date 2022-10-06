"مش تحاسب يا أعمى".. عتاب يشعل مشاجرة بالسلاح في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

مساء أمس الأربعاء، اصطحب عامل زوجته في طريقهما إلى مسكنهما بقرية بشتيل شمال الجيزة. مرَّ الزوجان بمنطقة أعمال لتوسعة الطريق الدائري بنطاق مركز أوسيم. تصادف مرورهما بمباششرة "عمال الهدد" لأعمال إزالة منزل إيذانًا ببداية المعركة.

"مش تحاسب يا أعمى.. الناس معدية" بتلك الكلمات عاتب الزوج العمال على امتداد آثار أعمال الإزالة له وزوجته لينصرف بعدها على وعد بالعودة.

لم يكد يطمئن الرجل على زوجته بتوصيلها للبيت بشارع الحفرية حتى عاد لإكمال ما بدأه بعبارات اللوم والعتاب الحادة مصطحبًا أحد أقاربه.

مشادة كلامية نشبت بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة أوسع خلالها العمال الزوج مرافقه ضربًا. أصيب الأول بجرح نافذ والثاني بجرح في الوجه 40 سم، نُقلا على أثرها لمستفى قصر العيني التي أخطرت شرطة النجدة.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بدائرة مركز أوسيم.

وجه نائبه اللواء علاء فتحي بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ، وجرى التحفظ على زوجة ووالدة الطرف الثاني "بعد هروبهم" وسماع أقوال المصابين.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.