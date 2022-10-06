الآثار تحذر من الزج باسمها في إعلانات شركات السياحة الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

حذرت وزارة السياحة والآثار، الشركات السايحية، من الزج باسمها في أنشطتها التسويقية والترويجية دون الرجوع إليها.

وأكدت الوزارة في خطاب تم توجيهه إلى غرفة شركات السياحة، توقيعها لعقوبات قانونية على الشركات السياحية التي تزج باسمها في الإعلانات الخاصة بتنظيم رحلات أو جوائز أو عروض أو مهرجانات أو فعاليات أيا كان نشاطها.

وطالبت وزارة السياحة، غرفة الشركات بضرورة تعميم منشور دوري على أعضاء الجمعية العمومية، واتباع تعليمات الوزارة بعد إقحامها في مثل هذه الأنشطة إلا بعد الرجوع إليها والحصول على موافقات كتابية رسمية سواء بالرعاية أو المشاركة أو الإشراف.