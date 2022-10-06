شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل أول إصابة بـ الكوليرا منذ عام 1993 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل أول إصابة بالكوليرا في البلاد، وهي الحالة الأولى منذ عام 1993، حسبما ذكرت شبكة "رؤيا" الإخبارية.

وسجلت الإصابة الجديدة فى محافظة عكار، شمال لبنان، وفق الوزارة، والتي أشارت إلى أن حالة المريض مستقرة وهو يتلقى العلاج في المستشفى.

يذكرأن، قال الدكتور فيليب باربوزا رئيس فريق الكوليرا وامراض الاسهال الوبائي بمنظمة الصحة العالمية، إن معدلات تفشي مرض الكوليرا تشهد زيادة مقلقة عالميا بعد سنوات من الانخفاض.