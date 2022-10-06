شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة الكرنك تسجد لله شكرا وتقبل الأرض عقب وصولها منزلها بالفشن.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد تليفزيون الخليج 365 لحظة وصول الحاجة رضا المعروفة إعلاميا بلقب "سيدة الكرنك"، والتى انتشرت قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إلى منزلها بمدينة الفشن جنوب بنى سويف، حيث منزلها الذى تركته منذ 45 عاما بعد أن فقدها أهلها فى القطار.



وفور وصولها أمام منزلها بمدينة الفشن قامت بالسجود على الأرض وتقبيل أرض الشارع الذى كانت تسكن فية، وقالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا مش مصدقة نفسي قعدت 45 سنة أحكي قصتي وأصبت باليأس من العثور على أهلي ولكن اليوم حقق الله حلمي واستجاب لدعائي وتوصلت لأهلي بفضل ابن محافظة الأقصر الذي قام بتصوير الفيديو الخاص بي ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى".

وكانت تحية عويس، بائعة من مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، قد قالت إنها عثرت على ابنتها المتغيبة منذ 45 عامًا فى محافظة الأقصر، بعدما نشرت الابنة قصتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.



وأضافت تحية لـ"الخليج 365"، أنها فوجئت بشقيقها "أشرف" يخبرها أن ابنتها رضا المتغيبة منذ 45 عاما عندما كانت فى عمر 7 أعوام مازالت على قيد الحياة وموجودة فى محافظة الأقصر، موضحة أنها تواصلت مع ابنتها من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي على الإنترنت فيديو وصور وتأكدت أنها ابنتها رضا ـ على حد قولها.



وروت تحية أن ابنتها رضا اختفت منذ 45 عاما، مشيرة إلى أنها ظلت تبحث عنها لمده 3 أعوام وفشلت فى العثور عليها.



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