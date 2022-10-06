الداخلية تكشف ملابسات فيديو سقوط أسطوانات غاز أمام قطار في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً عربة "كارو" تجرها دابة محملة بأسطوانات البوتاجاز تعبر شريط السكة الحديد بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط أثناء عبور قطار وتمكن السائق من التوقف على مسافة قصيرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وبمراجعة الجهات المعنية تبين أنه في أثناء مرور إحدى القطارات من مزلقان صدفا الرئيسي تعثرت دابة تجر عربة كارو محملة بأسطوانات البوتاجاز حال وقوفها بالمزلقان مما أدى إلى سقوط بعض من الأسطوانات على شريط السكة الحديد حيث تم رفعها بمعرفة الأهالي واستأنف القطار سيره دون حدوث ثمة تداعيات أو تجاوزات بحركة سير القطارات.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.