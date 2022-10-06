ضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل مخزن أدوية في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مالك مخزن أدوية ومستحضرات تجميل بدون ترخيص؛ ومزاولته مهنة صيدلي بدون تصريح.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط مالك مخزن أدوية ومستحضرات تجميل كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة؛ وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، ومزاولته مهنة صيدلي بدون تصريح، وحيازته كميات من مستحضرات التجميل والتركيبات الطبية الخاصة بمعالجة البشرة مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعُثر بداخل المخزن المشار إليه، على 13250 عبوة مستحضرات تجميل، و2200 عبوة فارغة مُعدة للتعبئة، بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.