ضبط 24 قطعة سلاح وتنفيذ 539 حكم قضائي في حملة أمنية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن؛ لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الاتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهود الحملة - التي استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط) - عن ضبط 24 شخصا، منهم 7 لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 24 قطعة سلاح ناري متنوعة، شملت 11 بندقية آلية، و6 بنادق خرطوش، وطبنجة، و6 فرد محلي، بالإضافة الى عدد من الطلقات النارية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة، بحوزة 4 متهمين، منهم 2 لهما معلومات جنائية، بالاضافة إلى تنفيذ 539 حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.