ضبط 15 طن لحوم ومواد غذائية مجهولة المصدر داخل مصنع بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 15.5 طن دواجن ولحوم ومواد غذائية مجهولة المصدر، داخل مصنع بأحد المطاعم الشهيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط مالك مصنع لتجهيز المواد الغذائية لصالح أحد المطاعم، كائن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة "يحمل جنسية إحدى الدول"، والمدير المسؤول عن مصنع "له معلومات جنائية"، مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس؛ وذلك لإدارتهما المصنع بدون ترخيص، وحيازتهما كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد استخدامها بالمطعم المشار إليه.

وعُثر بداخل المصنع المشار إليه على 1.535 طن دواجن، و610 كيلو جرامات لحوم مجمدة، و340 طن زيت، و9 أطنان أرز، وطن سكر، و2.500 طن دقيق، وطن حمص، وطنين نشا، و680 كيلو جرام طحينة، جميعها مجهولة المصدر.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم المشار إليه، لتحقيق أرباح غيرمشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.