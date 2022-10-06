نقيب الأشراف: انتصارات أكتوبر ستظل علامة بارزة في تاريخ القوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكد السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، أن انتصارات أكتوبر ستظل علامة بارزة في تاريخ القوات المسلحة، مشيدًا بدور القوات المسلحة في تحقيق التنمية، ودورها الحاسم في استئصال جذور الإرهاب.

وطالب نقيب الأشراف، في بيان اليوم، جموح المصريين بالتكاتف خلف قيادة مصر، والتصدي لأي محاولة لبث الشائعات وإحداث وقيعة بين أبناء الوطن.

وحرص نقيب الأشراف، خلال التهنئة بهذه المناسبة العزيزة على الشعب المصري، على تذكير المصريين بالدعاء لجميع الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن وحفاظًا على أهله.

وهنأ نقيب السادة الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة المصرية، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقائدها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والبناء، وأن يعُم الأمن والسلام على العالم أجمع.