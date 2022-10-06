مؤتمر الإفتاء الدولى.. نجم يكشف علاقة الفتوى بالتنمية المستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

كشف الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، معنى التنمية المستدامة وعلاقة دار الإفتاء به.

وقال نجم في تصريحات له، الخميس، إن معنى التنمية المستدامة تم صكه من قبل المنظمات الدولية للتعبير عن القدرة على تحسين وتطوير إدارة الموارد البيئية، اقتصادية كانت أو اجتماعية أو غيرها، مستهدفة الحفاظ على ما حبا الله به الإنسان من تلك الموارد، دون إفراط فيها أو تفريط.

وبيّن أن الفتوى هي تجلي الحضور الشرعي في الواقع الإنساني، لتهذيبه ودفعه لتحقيق العمران، والذي هو أحد مقاصد الشريعة العليا، مصداقا لقوله تعالى: "هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها".. أي طلب منكم أن تعمروها.

وتابع:"قد يسأل البعض لماذا تشتبك دار الإفتاء مع التنمية المستدامة؟ وهل من علاقة بين الفتوى وبين هذا المصطلح الحديث وتجلياته، موضحاً ان الإجابة تقتضي معرفة أن التنمية المستدامة في أدق معانيها هي مصطلح مستحدث للدلالة على حسن وتطوير إدارة الموارد الإنسانية اجتماعية كانت أو اقتصادية، لتنمية البيئة وحمايتها".

وأكد أن الاشتباك ليس غريبا من حيث وحدة الهدف الذي يتغياه الداعون إلى التنمية المستدامة، وأهل الفتوى التي تمثل دافعا ومحفزا نحو حركة العمران لا تلك التي تمثل قيدا عليها.

وتستعد دار الإفتاء المصرية لعقد مؤتمرها العالمي السابع للإفتاء الذي تنظمه الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم سنويًّا في الفترة من 17-18 أكتوبر الجاري في القاهرة، برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور كبار المفتين والوزراء والعلماء من أكثر من 90 دولة حول العالم، كما يشهد المؤتمر مشاركةً عالية المستوى من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وعدد من الهيئات الدولية الأخرى؛ وذلك لمناقشة موضوع "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة".

وتتضمَّن فعاليات المؤتمر عقد مجموعة من الندوات وورش العمل والبرامج الخاصة بالتغيرات المناخية والبيئة وأهداف التنمية المستدامة؛ وذلك استعدادًا لقمة المناخ المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ بمصر.

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر إطلاق العديد من المبادرات العالمية المهمة، والإعلان عن ميثاق إفتائي لمواجهة التغيرات المناخية، وتسليم جائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي.