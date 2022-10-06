القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف 1444 هجرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1444 هجرية.

وبدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، كما ألقى فضيلة الدكتور طارق عبد الحميد عبد الرؤوف، المدير العام بوزارة الأوقاف، كلمة أكد خلالها أن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ستظل دائما عنوانا للاعتدال والوسطية وسماحة الإسلام، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود ومحاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة التي تنال من قيم الإسلام ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأعقب ذلك تكريم عدد من الفائزين في المسابقة الدينية السنوية التي تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيمها لتنمية الوازع الديني لدى أفراد القوات المسلحة.

وفي نهاية الاحتفال ألقى اللواء أركان حرب وليد حمودة عوض سلامة، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد خلالها أن رجال القوات المسلحة مستمرون في دورهم البطولي وتقديم التضحيات من أجل الحفاظ على أمن مصر القومي، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في الصدق والتضحية والصبر في مواجهة التحديات والتصدي لكل من يحاول النيل من أرض مصر وسلامة شعبها العظيم.​