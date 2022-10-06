شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد ندب أحمد الشيخ وكيلًا دائمًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بتجديد ندب أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، للقيام بأعمال الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمدة عام.

وعلى جانب آخر، كان استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا حول المشروعات القومية للتعليم العالي التي تم تنفيذها بسيناء.

وأشار الوزير إلى أن هناك جهودًا كبيرة بذلتها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كُبرى، تؤكد وضع سيناء فى مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة لديها 40 مشروعًا في مجال التعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليار جنيه.