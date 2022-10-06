شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات تحتفل بذكرى انتصار أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت مدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات بقيادة نهلة سمير على الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر العظيم، فى إطار حرص فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تنمية روح الانتماء والولاء لدى الطلاب وتعريف الطلاب بتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة فى سبيل الدفاع عن أرض الوطن .

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتخصيص حصة للحديث عن انتصارات أكتوبر مع انطلاق العام الدراسى الجديد، والذى تحل ذكراه اليوم الخميس 6 أكتوبر.

وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما انتظم العام الدراسى الجديد الأحد 2 أكتوبر فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي على دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.

وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، إضافة إلى توفير بيئة صحية أمنة للطلاب.



مدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات تحتفل بذكرى انتصار أكتوبر



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