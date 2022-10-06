شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ السويس المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمقر الوزارة، وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ السويس الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة، وعلى رأسها مشروعات الخطة الاستثمارية الجارية في كافة القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين .

ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة الانتهاء من المشروعات المستهدفة في التوقيتات الزمنية المحددة لتلبية احتياجات مواطني المحافظة ودخول تلك المشروعات الخدمة.

وأشار اللواء عبدالمجيد صقر إلى تقديم المحافظة لكل التيسيرات اللازمة وتذليل أي معوقات للانتهاء منها بصورة سريعة.

وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة استعدادات المحافظة فيما يخص المرحلة الثالثة من الموجة 20 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية ، مشددا على أهمية رصد أي حالات جديدة وإزالتها في المهد بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية ، ورصد الأجهزة التنفيذية لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة عبر منظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها.

كما عرض محافظ السويس موقف تنفيذ بعض المشروعات التنموية في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير ورصف الطرق ومشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبري حيث تعد محافظة السويس من أولى المحافظات التي ينفذ بها هذا المشروع القومي الهام، كما عرض محافظ السويس تفاصيل مشروع إنشاء المجمع الطبي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتأمين الصحي الشامل لتوفير أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين بجودة عالية والحصول على رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، مشيدا بالطفرة التنموية التي تشهدها محافظ السويس في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة المجالات الخدمية التي تهم المواطنين وتخدم عملية التنمية لاقليم السويس ومدن القناة.

وأكد اللواء هشام آمنة أن محافظة السويس تشهد في الفترة الحالية عدداً كبيراً من المشروعات القومية الكبري التي تنفذها الدولة ومشروعات للتنمية المحلية والتي يتابعها رئيس مجلس الوزراء بصورة مستمرة.

كما شهد الاجتماع أيضاً متابعة آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة السويس خاصة مشروعات البنية التحتية الجارية ومنظومة الجمع السكنى للمخلفات ورفع تراكمات القمامة المتولدة بصورة يومية للمساهمة في تحسين مستوى النظافة بأحياء المحافظة ورفع كفاءة المنظومة ونظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية والحصول على رضا المواطنين.

كما شهد اللقاء أيضاً متابعة مشروع تطوير ترعة السويس وإنشاء محور محوري بين السويس والاسماعيلية ومشروع تطوير العمران القائم بالمحافظة وتطوير العمارات السكنية القديمة المقامة منذ عقود على أرض المحافظة حيث تتضمن الأعمال رصف جميع الشوارع والإنارة والتجميل ورفع كفاءة جميع العمارات ودهان الواجهات وتحسين خدمة الصرف الصحي وانشاء محلات تجارية حضارية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن اللقاء شهد أيضاً متابعة بعض الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في ظل ما تتمتع به محافظة السويس من موقع جغرافى متميز في إقليم قناة السويس ، وعرض اللواء عبدالمجيد صقر عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والتي يمكن استغلالها لإقامة مشروعات في المجالات التنموية بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.