شكرا لقرائتكم خبر عن أول مترو يصل الزمالك.. تعرف على محطة صفاء حجازى فى 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت وزارة النقل 4 محطات جديدة بخط المترو الثالث، الخط الأخضر، وهى محطات "ناصر بمنطقة الإسعاف، ومحطة ماسبيرو بشارع 26 يوليو، ومحطة صفاء حجازى بالزمالك، ومحطة الكيت كات بإمبابة، وهو المرحلة أ بالمرحلة الثالثة للخط الثالث. وفى النقاط التالية نعرض اهم المعلومات عن محطة صفاء حجازى بالزمالك وهى أول محطة مترو تصل منطقة الزمالك.. 1. تقع محطة صفاء حجازى بمنطقة الزمالك أمام عمارة الشربتلى وعدد من السفارات . 2. يعبر إليها المترو نهر النيل مرتين. 3. تضم 4 مداخل للمحطة بالإضافة إلى أسانسير لخدمة ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة وكبار السن. 4. تضم المحطة جميع الخدمات للركاب بداية من السلالم الكهربائية. 5. بها مسار خاص بذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين. 6. تم تدعيم المحطة بماكينات tvm الخاصة بقطع التذاكر إلكترونيا من خلال الراكب لتخفيف الازدحام بالمحطات.