شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول مشروعات الوزارة القومية فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول المشروعات القومية للتعليم العالي التي تم تنفيذها بسيناء.

يأتى ذلك فى إطار الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، واهتمام القيادة السياسية غير المسبوق بالمشروعات القومية للتعليم العالي في سيناء، ومتابعتها الدورية والمُنتظمة لسير العمل بهذه المشروعات.

وأشار الوزير إلى أن هناك جهودًا كبيرة بذلتها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كُبرى، تؤكد وضع سيناء فى مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة لديها 40 مشروعًا في مجال التعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليار جنيه.

وأوضح الدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة أن جامعة الملك سلمان الدولية تأتي في مقدمة المشروعات القومية للتعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 10 مليارات ونصف المليار جنيه، وتعتبر الجامعة واحدة من أربع جامعات أهلية تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2020، وتعُد أول جامعة ذكية في سيناء تسعى إلى تقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة، مؤكدًا أن رسالتها ترتكز على إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل، من خلال البرامج الأكاديمية المتميزة في العديد من المجالات.

وأوضح د. حسين أن الجامعة لديها 3 أفرع بجنوب سيناء (رأس سدر، الطور، شرم الشيخ)، حيث يُقام المقر الرئيسي للجامعة بالطور على مساحة 200 فدان، بتكلفة 5.25 مليار جنيه، ويُقام فرع الجامعة برأس سدر على مساحة 75 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ويُقام فرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ على مساحة 25 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، إضافة إلى امتلاك الجامعة لمُقومات مادية وبشرية متميزة.

ومن جانبه أشار د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة إلى أن جامعة الملك سلمان الدولية بدأت عملها بفرعيها بمدينتى (رأس سدر وشرم الشيخ) خلال العام الجامعي 2020/2021، ثم انضم فرع الجامعة بمدينة (الطور) للعمل خلال العام الجامعي 2021/2022.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجامعة وقعت عدد من بروتوكولات التعاون مع العديد من المؤسسات، ومنها: شركة هواوي تكنولوجيز العالمية، وشركة سيمنس الألمانية، ومتحف شرم الشيخ الجديد لدعم التعاون العلمي والبحثي والتطبيقي لطلاب كليات (السياحة والضيافة، والفنون والتصميم، والألسن واللغات التطبيقية، والعمارة) بفرع الجامعة بشرم الشيخ، ومؤسسة "مصر الخير" لتقديم منح دراسية للطلاب فى مجالات الجامعة المختلفة، وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصري لدعم المنح الدراسية في المجالات العلمية الإستراتيجية، وكذا توقيع بروتوكولات تعاون مع معهد بحوث الصحراء والمنتدى المصري للتنمية المُستدامة.

كما وقعت الجامعة اتفاقية رُباعية الأطراف بين شركة سيمينس العالمية، والجامعات المصرية الذكية "ESUN" المتمثلة في الجامعات الأهلية الجديدة (الجلالة، الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة)، وكبرى الشركات الصناعية؛ بهدف توفير فرص ومنح تدريبية لطلاب جامعة الملك سلمان الدولية والجامعات الأهلية الأخرى، وذلك لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة "ماجروهيل التعليمية" العالمية.

وتناول التقرير تنظيم جامعة الملك سلمان الدولية العديد من الفعاليات والمؤتمرات في إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية إلى جانب الفعاليات الرياضية، والمشاركة في الأنشطة الثقافية وحضور المؤتمرات العلمية المُختلفة؛ حيث نظمت الجامعة معرضا فنيا لبرنامج العمارة الداخلية، ومعرض جرافيك يضم إنتاج طلاب كلية الفنون والتصميم، ومعرض حول الكيمياء الفراغية وعلاقتها بالصيدلة، وشارك الطلاب في منتدى إدارة المخلفات الإلكترونية لشباب الجامعات، وتنظيم اليوم العالمي للغة العربية من أجل المحافظة على اللغة والهوية العربية ودعمها وتعزيز مكانتها بين لغات العالم، وتنظيم العديد من الفعاليات التوعوية والثقافية والمهنية؛ لدعم مجتمع جنوب سيناء وخاصة في مدن رأس سدر وشرم الشيخ، وتنظيم المؤتمرات العلمية المعنية بالتنمية المستدامة والزراعات بالمناطق الصحراوية، وكذلك التغيرات المناخية، والمشاركة في المؤتمرات العلمية التخصصية المحلية والدولية.

وطرحت الجامعة عددًا من البرامج المميزة خلال العام الجامعي 2022/2023، ففي مجال العلوم الهندسية طرحت الجامعة برامج (هندسة العمارة، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الطاقة، هندسة الميكاترونيات، هندسة وإدارة الإنشاءات)، ومجال هندسة الحاسبات يشمل برامج (هندسة الحاسب وتضم: مسارات "النظم المدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني"، وهندسة الذكاء الاصطناعي)، ومجال علوم الحاسبات يشمل برامج (المعلوماتية الطبية الحيوية، علوم الحاسب ويضم: مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، علوم الذكاء الاصطناعي)، ومجال الصناعات التكنولوجية يشمل برامح (تكنولوجيا صناعات التبريد والتكييف، وتكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة)، ومجال العلوم الأساسية المُتقدمة يشمل برامج (التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، كيمياء البترول)، مجال الزراعات الصحراوية (برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية)، مجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، مجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، مجال العلوم الصيدلية (برنامج الصيدلة الإكلينيكية Pharm D)، مجال الطب البيطري (برنامج الطب البيطري)، مجال التمريض (برنامج علوم التمريض)، ومجال العلوم الإدارية والأعمال يشمل برامج (الاستثمار والتمويل، المحاسبة ونظم المعلومات)، ومجال اللغات التطبيقية يشمل برامج (الترجمة التحريرية والفورية للغة الإنجليزية، الترجمة التحريرية والفورية للغة الألمانية)، ومجال السياحة والضيافة (برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات)، ومجال الفنون والتصميم يشمل برامج (العمارة الداخلية، تصميم الجرافيك وبناء الماركة).