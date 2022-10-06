شكرا لقرائتكم خبر عن قطار التنمية يواصل مسيرته بالجيزة.. إنجازات "حياة كريمة"بالصف وأطفيح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الجيزة نهضة حضارية، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، فى 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح، بما يقرب من 904 مشروعا تنمويا، امتد إلى كل قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية فى مجالات أهمها الإسكان والصحة والتعليم والنقل، باستثمارات تجاوزت 10 مليارات جنيه.

وتواصل المبادرة قطار التنمية في كافة القطاعات، للارتقاء بحياة المواطنين والتحسين من الخدمات المقدمة إليهم، وتغيير حياتهم للأفضل وتحسين ظروفهم المعيشية وخلق مستقبل أفضل يليق بالأجيال القادمة، بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

-تنفيذ 101 مشروع في قطاع التعليم، بنسبة تنفيذ 99% تشمل إنشاء مدارس جديدة أو إحلال وتجديد أو توسعات لمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية.

-تنفيذ 37 مشروعا في قطاع الصحة، بنسبة تنفيذ 95%، لرفع كفاءة المستشفيات وإنشاء مراكز ووحدات صحية على أعلى مستوى لتقديم الرعاية الصحية اللائقه للمواطنين.

- تنفيذ 16 مشروعا في قطاع وحدات الإسعاف السريعة بنسبة تنفيذ 100%.

-تنفيذ 43 مشروعا بقطاع الرياضة ومراكز الشباب.

-تنفيذ 11 مشروعا لمجمعات حكومية خدمية، بنسبة تنفيذ 100%، للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات.

-تنفيذ 11 مشروعا لمجمعات زراعية، بنسبة تنفيذ 99%،

-تنفيذ 13 مشروعا في قطاع التضامن الاجتماعي، بنسبة تنفيذ 59%، تشمل إنشاء مراكز إيواء ودور رعاية مسنين وأيتام.

-تنفيذ 50 مشروعا في قطاع تبطين وتأهيل الترع، بنسبة تنفيذ 73%.



إنشاء المدارس



مجمع خدمات المواطنين بالشوبك الشرقي



محطات المياه والصرف الصحي



مراكز الخدمات



مركز الألبان



مركز شباب الصف



مشاريع المدارس



مشاريع حياة كريمة بمحافظة الجيزة



مشروع توسع وتطوير مدرسة محمد الصيفى



ملاعب