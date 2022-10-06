شكرا لقرائتكم خبر عن كاتبة إسبانية: لدى شغف لأعرف الكثير عن مصر.. ولا يكفينى رواية واحدة عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكاتبة الإسبانية ماريا دوينياس لدى شغف هائل لأعرف الكثير عن مصر، مضيفة مصر تحتاج لروايات كثيرة أكتبها عنها.

وأضافت " ماريا دوينياس " صاحبة الروايات الأكثر قراءةً فى إسبانيا فى السنوات الأخيرة والتى تحولت لعمل تليفزيونى - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - تمنيت زيارة مصر منذ وقت طويل، وعند زيارتى لها وجدتها جميلة للغاية.

وتابعت "عندما سأكتب عن مصر لا تكفى رواية واحدة ولكن ستحتاج إلى الكثير من الأعمال والروايات التي أتحدث فيها عن هذا البلد الجميل".

وأكملت على هامش وجودها بالإسكندرية: "زيارتى لمصر ملأتنى بالشغف لأعرف الكثير عنها وأنا متشوقة لأعرف الكثير عنها ، وستستمر زيارتي لنحو أسبوع ، أذا كتبت عنها سأحتاج أن أعرف الكثير".

وتابعت " أن الوقت الحالي والمعاصر تمتلك فيه مصر عجائب وأمور محببة تدفعها للتعرف عليها أكثر".

وحول أعمالها المستقبلية تحدثت أنها قد بدأت بالفعل في كتابة رواياتها الجديدة.

وأشارت إلي الترابط والتقارب فى الأدب العالمى بين القصص الإنسانية والحب والعلاقات الأسرية والصداقة فهناك الكثير من التشابه في القضايا على المستوى العالمى.

يذكر أن الكاتبة الإسبانية "ماريا دوينياس " هى صاحبة رواية "الوقت بين الثنايا"، وهى إحدى الروايات الأكثر قراءةً في إسبانيا في السنوات الأخيرة والتي ألهمت صناع العمل التلفزيوني لإنتاج مسلسل بنفس العنوان لعرض مغامرات سيرا، بطلة القصة.