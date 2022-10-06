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السيدة انتصار السيسى فى ذكرى نصر أكتوبر: قواتنا المسلحة حققت معجزة عسكرية بكل المقاييس

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القاهرة - سامية سيد - قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية: إننا نحتفل اليوم بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، الذي حققت فيه قواتنا المسلحة معجزة عسكرية بكل المقاييس، أثبتت فيها بسالة الجندى المصرى وشجاعته فى تحقيق النصر والتغلب على أى عقبات أو تحديات.

 

وأضافت السيدة انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "سلامًا إلى أرواح شهدائنا الأبرار، الذين رووا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن دفاعًا عنه وعن استقلاله وصون كرامته".

 


تدوينه السيدة انتصار السيسى

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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