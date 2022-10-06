شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية، ولشعب مصر العظيم، وللأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

داعين الله عز وجل، في تلك الذكرى العطرة، أن يعيدها عليه بموفور الصحة والعطاء، وأن يُكلل مسيرته بالتوفيق والسداد، وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بدوام الأمن والاستقرار، صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.