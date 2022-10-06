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خادم الحرمين وولى عهده يهنئان الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

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القاهرة - سامية سيد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده رئيس مجلس الوزراء بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي - وفقا لوكالة الأنباء اليوم الخميس، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسى، ولحكومة وشعب مصر المزيد من التقدم والازدهار.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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