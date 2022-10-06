شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الرئيس السيسى فى الذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر، استردت فيها قواتنا المسلحة شرف الوطن وكبرياءه ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيه.

وتوجه الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي- فى الذكرى التاسعة والأربعين للنصر العظيم الذى نحتفل به اليوم- بالتحية للشعب المصرى ولقواتنا المسلحة الباسلة، لشجاعتهم وبطولاتهم، ولشهدائنا الأبرار الذين جاهدوا بأرواحهم تحت راية هذا الوطن.



