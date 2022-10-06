شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة غدا واضطراب الملاحة وأمطار بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويشهد أيضا اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 40: 50 كم / س، وارتفاع الأمواج من 2: 2.5 متر، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.