حملة اليوم الواحد.. تحرير 100 ألف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 102 ألف و705 مخالفات متنوعة، من بينها 18 ألفا و53 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و2376 مخالفة السير بدون تراخيص، و8 مخالفات دراجات نارية و14 مخالفة موقف عشوائي و19 مخالفة لشروط الترخيص .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.