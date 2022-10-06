في الدقهلية.. ضبط سيدة استولت على أدوية بـ 2 مليون جنيه من إحدى الشركات الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة بالدقهلية؛ لاستيلائها على أدوية من إحدى الشركات الحكومية، بقيمة مليوني جنيه.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام احدى السيدات، مقيمة بمحافظة الدقهلية، بالتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية المملوكة للدولة، ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة، بلغ إجماليها مليوني جنيه، وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها، وهو الأمر الذى مكنها من تكوين ثروة وذويها بطريقة غير مشروعة فى مجالات (شراء العقارات – تأسيس الشركات – إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك )، وصدور ضدها العديد من الأحكام في القضايا المرفوعة من الشركة المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، تم ضبط المذكورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.